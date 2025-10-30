「うちのパパはお弁当作るとお小遣いからお金くれるんです」という言葉とともに、夫に作った豪華なお弁当の写真がThreadsに投稿され、話題になっています。投稿したのは、キャラ弁づくりなどを発信している、ひろたんさん（@hirotan_bentoart）。専業主婦だったひろたんさんがパートを始めたことを機に3年前から続いているという”お弁当代制度”に、「思いやり夫婦だなぁ」「最高のお弁当」など称賛のコメントが寄せられました。