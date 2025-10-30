「約3週間前、娘に連れられて我が家に来た子猫、目も開かずガリガリで瀕死の状態だった。病院で治療し、妻と娘が必死に看病して少しずつ回復。見違える姿に。幸せはこれからだよ！ ただこんなにお転婆だとは思わなかった」【写真】まさかのハプニング…4匹の子猫のママになっていましたそんなコメントとともに投稿された3枚の写真。そこには、顔が汚れ、目を腫らし、衰弱した子猫が時とともに健康を取り戻す様子が写っていました。