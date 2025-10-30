被害総額が約4億6000万円に上るとされる、高級車を狙った窃盗グループのメンバー4人が逮捕されました。アフガニスタン国籍のムラヒール・ミラジュディン容疑者（35）ら4人は、茨城県にある解体作業場で「ランドクルーザー」1台を盗まれたものと知りながら保管していた疑いで現行犯逮捕されました。4人は、被害総額が約4億6000万円に上る高級車狙いの窃盗グループの一員とみられ、警視庁は30日、グループの拠点の1つに家宅捜索に入