グラビア界を代表する7人の人気者が誌面を躍動する新しいグラビアムック『PARADE（パレード）2025秋号』（税込み1760円、A4判112ページ、小学館）が10月30日、リリースされました。表紙を飾ったのは、各誌でひっぱりだこの桃月なしこさんです。【写真】底抜けに明るく、時にせつない表情を見せた森脇梨々夏さん「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラ