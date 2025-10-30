“世界を飾らない美しさで満たす”をコンセプトに掲げるジョンマスターオーガニックから、香りと保湿を楽しむ新作「フレグランスオイル」が登場します。2025年11月13日（木）に発売されるのは、パープルフラワーとアロマティックウッズの2種類。しっとりと肌を潤しながら、やさしく香りをまとうことができるドライオイルです。特別な日にも、日常のリラックスタイムにも寄り添う、贅沢なアイテムです。