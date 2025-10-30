世界の歌姫マライア・キャリーさん（55）が30日、タワーレコード渋谷店で来日記念のサイン会を開催しました。これまでに全世界で2億枚以上のアルバムを売り上げた世界的歌姫マライア・キャリーさん。日本では『恋人たちのクリスマス』が、シングル累計130万枚のヒットを記録しています。（レコード会社発表）今回、約7年ぶりに来日公演を開催。それを記念して抽選で選ばれた約250人限定のサイン会が行われました。マライアさんは、