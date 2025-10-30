四川省成都市で29日、介護ロボットをメインに据えた成都スマートヘルスケアロボット展示会が開催された。中国新聞網が伝えた。今回の展示会ではスマートヘルスケアロボット製品175種類を住まいや娯楽・フィットネスなど日常生活の実景に組み込み、未来のスマートヘルスケアライフの新たなシーンを紹介している。（提供/人民網日本語版・編集/KM）