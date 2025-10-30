中国商務部は10月29日の定例記者会見で、全国で特別な場合を除いて車両の乗り入れを認めない歩行街（商業地区）のモデル認定を着実かつ計画的に推進していく方針を明らかにしました。商務部関係者によれば、中国全国でこれまで19の「全国モデル歩行街」と20の「全国モデルスマート商業地区」が認定されており、既存の歩行街（商業地区）の施設改善と業態の飛躍が推進されています。2024年には、これらの全国モデル歩行街・商業地区