新潟地方裁判所に三輪方大所長が着任しました。三輪所長は「より良い司法サービスを提供したい」と話しています。三輪方大新所長は兵庫県出身で東京大学を卒業後、東京高等裁判所の判事などを歴任。県民や職員などとの対話を大切に業務に取り組みたいと話しています。〈新潟地方裁判所三輪方大 所長〉「対話をしっかりとやっていくことによって新潟の県民の皆さまにとって、より良い司法サービスが提供できるのでは