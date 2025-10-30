「くら寿司」は、10月31日（金）から、テレビアニメ『SAKAMOTO DAYS』と初コラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。【写真】ラバーチャームや缶バッジが登場！ 「ビッくらポン！」で当たるグッズ一覧■描き下ろしイラストを使用今回開催されるコラボキャンペーンは、作品に登場する主人公の“坂本太郎”をはじめ、“朝倉シン”や“南雲”などの人気キャラクターグッズがゲットできる期間限定の企画。店舗