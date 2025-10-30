◆九州地区高校野球準決勝神村学園4―5九州国際大付（30日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）わずか1点のリードで迎えた9回裏。九州国際大付のエース右腕、渡邉流（2年）が迎えたのは神村学園のクリーンアップだった。「1点差だったけど気持ちは余裕がありました。自分の投球を貫いていこうと思った」。凡打で2アウトを取ると最後は三振で締めくくり、エースは静かに拳を握った。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州