◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（30日、甲子園）日本一に王手をかけたソフトバンク打線が、元同僚の阪神・大竹耕太郎に苦戦を強いられている。初回は三者凡退で立ち上がられると、2回は3試合連続本塁打と絶好調の山川穂高が見逃し三振。4回までパーフェクトに封じ込められた。4回2死からは柳町達が2球連続の超スローボールで中飛と翻弄（ほんろう）された。ソフトバンクは交流戦中の6月21日にも甲子園