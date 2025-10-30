吉本興業のお笑いコンビ、藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）が、人気時代劇シリーズ「三屋清左衛門残日録」の最新作「三屋清左衛門残日録永遠（とわ）の絆」に出演する。2人にとっては初の時代劇出演となる。本作は、藤沢周平の小説を原作に、2016年から続く人気シリーズの第9作。主演は北大路欣也。藤崎マーケットの2人は、米問屋のもとで働く「人足頭役」を演じ、仲間の人足を鼓舞する迫真の演技を披露した。撮影は京都