子どもたちに広島の魅力を見つけ、伝えてもらおうと広島市の小学校で観光をテーマにした特別授業が行われました。■授業「広島と言ったらお好み焼き」「平和を学べるところでもある」広島の魅力を次々と挙げていく児童たち。広島市東区の牛田新町小学校で30日、6年生を対象に行われた授業はその名も「がっこうでかんこう」。県観光連盟の職員が講師を務め広島の良いところや観光の課題などについて一緒に考えました。■牛田