その大きさにびっクリ！です。岩国市の特産品＝岸根ぐりの出荷が始まりました。ひと粒の重さはおよそ30グラム。栗の中でも最大級の大きさで甘くてまろやかな味が特徴の岸根ぐりです。原産の岩国市美和町では30日出荷式が行われました。去年は猛暑や水不足の影響で記録的な不作となりましたがことしは9月以降の雨で持ち直し大粒のクリが多く収穫できたということです。また、クマによる食害も去年より少なく9トンほどの出荷を見込ん