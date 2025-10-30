JR西日本は、呉線の三原～広駅間について、利用者の増加に向け地元と対話していく考えを示しました。JR西日本は、1キロ当たりの1日の平均乗客数が2000人未満の区間の収支を公表していて、1606人だった呉線の三原～広駅間も、新たに対象となりました。この区間は、約13億7000万円の赤字ですが、コロナ禍前は2000人を超えていたとして、乗客の増加に期待を示しました。■JR西日本 飯田稔督 広島支社長「地域の方々とどう