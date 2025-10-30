11月から県内の最低賃金が今より73円高い1026円に引き上げられます。鹿児島市で30日朝、引き上げを周知するキャンペーンが行われました。県内の最低賃金は現在953円ですが、11月から1026円に引き上げられます。73円の上げ幅は過去最大で、初の1000円台になります。鹿児島労働局は、県民に広く最低賃金を知ってもらおうと、30日朝にJR鹿児島中央駅前で引き上げを知らせるティッシュを配りました。最低賃金は、賃金や物