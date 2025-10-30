今年も残すところあと2か月あまり。30日から全国一斉に年賀はがきの販売が始まりました。「年賀状離れ」、「年賀状じまい」。そんな言葉も広がる中、年賀状を出す理由、出さない理由を街の人に聞きました。鹿児島市の鹿児島中央郵便局では午前9時から年賀はがきの販売が始まりました。（年賀はがきの購入者）「毎年1年間の感謝の気持ち。一言だけど今年も1年ありがとうございましたと」日本郵便によりますと、今年の最初の発