県内でも30日から年賀はがきの販売が始まり、郵便局の窓口には早速買い求める人の姿がありました。■広島中央郵便局 光本篤司 総務部長「年賀状の発行枚数というものは年々減ってきていますが、多くの種類の年賀はがきを準備してお待ちしております。年賀状を送る人を思い浮かべながら選ぶ楽しさというものを感じていただけたらいいかなと思っております」【2025年10月30日放送】