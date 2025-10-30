地方の国立大学としては全国で初めてです。山口大学は来年度以降の入学生を対象に年間の授業料をおよそ10万円値上げすると発表しました。大学側は「やむを得ない判断」としていますが、学生や教職員からは反発の声が上がっています。山口大学は、来年度以降に入学する学生の年間授業料を、現在の53万5800円から20％、およそ10万円値上げし、64万2960円に改定すると発表しました。（谷澤学長）「正式な意思決定の手順、過程を経て最