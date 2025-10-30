プロ野球の東北楽天イーグルスからドラフト5位で指名を受けた、れいめい高校の伊藤 大晟 投手が30日、球団から指名のあいさつを受けました。伊藤投手は「1軍昇格を目標に最終的にはメジャーを目指したい」と意気込みを語りました。れいめい高校を訪れたのは、東北楽天イーグルスの球団関係者です。最速148キロの直球とスライダーが武器の本格派左腕、伊藤 大晟 投手はドラフト会議で5位で指名されまし