30日の浦和競馬10R「マルチフェア特別」（JRA交流、ダート1400メートル、11頭立て）に出走予定だったライクファーザー（牡4＝武藤、父ホッコータルマエ）が馬の取り違えにより競走除外となった。浦和競馬裁決委員によると、同馬を出走させようとしたところ誤って異なる馬を装鞍所に引き付けていたことが判明。同委員は、管理する武藤善則師（58）を地方開催のみ30日から11月8日まで賞典停止（賞品、奨励金などの支給停止）処分