22場所ぶりに三役に復帰した小結・隆の勝（30＝常盤山部屋）が30日、福岡県篠栗町の部屋で九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）に向け、幕内・藤ノ川（20＝伊勢ノ海部屋）らと12番取って8勝4敗だった。力強い押し、喉輪で相手の上体を起こすなど存在感を発揮。「戻していっている段階。ビシビシやっていかないとは思っている」と話した。22年春場所以来となる小結で九州場所に臨む。「いい調子のまま来ているのかなと