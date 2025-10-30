「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）阪神の木浪聖也内野手が野村の強烈なゴロを胸に当て、苦悶の表情を浮かべた。１点リードの五回２死。野村の鋭いゴロに体を入れて、懸命に止めたがアウトにはできなかった。記録は内野安打。打球を胸で抑えたため、両手を膝について痛がった。すぐにトレーナーと田中内野守備走塁コーチが駆けつけたが、プレーを続行した。なお、先発の大竹はこ