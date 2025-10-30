高市内閣で経済安全保障相として初入閣した参議院議員の小野田紀美氏が３０日、Ｘ（旧ツイッター）でまさかの事実を明かした。小野田氏は「古い友人から『英語喋（しゃべ）れるようになったん！？』とメールきたんですが、残念ながらそんなわけもなく。なんか動画とかあるみたいですが私は英語全然喋れません」と投稿。続けて「英語でスピーチしなきゃいけなくなった時は全部原稿にカタカナふってそれを読んでるだけです…。