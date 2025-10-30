来年春の甲子園＝「センバツ」出場に向けて、熱戦が続く秋の九州高校野球です。ベスト4入りした神村学園がきょう、決勝進出をかけて戦いました。 宮崎で開かれている、秋の九州高校野球。ベスト4入りした神村学園は、来年春の選抜高校野球の九州地区の出場枠に入ることが濃厚となった中、30日、準決勝で福岡の九州国際大付属と対戦しました。 神村の先発はエース龍頭。立ち上がりにヒットを許すも内野の守備に助けられます