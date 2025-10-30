「保育園留学」は子育て世代向けの移住体験で、都会の子どもが自然豊かな地方の保育園に通い、親もリモートで仕事をしながら留学先で一緒に暮らすことをいいます。 県内でも、「保育園留学」を受け入れている施設があります。東京から来た親子の「初めての体験」を取材しました。 南大隅町佐多地区にある園児7人のはまゆう保育所です。登園するこどもたちの中に、不安そうな面持ちの子がいました。 東京から来た、りょ