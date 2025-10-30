鹿児島市と薩摩川内市にまたがる八重山周辺で計画されている風力発電建設について、国は事業者が提出した環境アセスメントの「評価書」を容認する通知を出しました。 鹿児島市郡山町と薩摩川内市入来町にまたがる八重山とその周辺では、東京の企業を親会社とする合同会社が、風力発電用の風車8基の建設を計画していて、2029年の運転開始予定です。 合同会社は国に対し、環境への影響を調べた「環境アセスメント」の最終段階にあ