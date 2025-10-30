きょうはきのうに続いて秋晴れの青空が広がりました。一方、朝の最低気温は広い範囲でこの秋一番の冷え込みとなりました。 抜けるような青空と雪をいただく立山連峰。富山市の富山大橋からはこの季節ならではの雄大な景色を望むことができました。けさは放射冷却の影響で各地で気温が下がり、上市町東種で2.4度、氷見市と南砺市高宮で4.3度など、砺波市を除くすべての地点でこの秋最も低くなりました。一方、最高気温は富山市で