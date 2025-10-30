チョコレートプラネットの長田庄平が30日、都内で行われた映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』（12月19日公開）ハロウィーンイベントに参加。TBS系『SASUKE2025』の本番収録中に左足甲の剥離骨折で全治3ヶ月の負傷をしてから初めてイベントに登場し、イスに座ったままでネタを披露して爆笑をさらった。【写真】さすがのコンビ愛…長田庄平を支える松尾駿チョコレートプラネットの2人は、神秘の星・パンドラに住む