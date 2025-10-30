県内はきょうも、クマの出没が相次ぎました。富山市婦中町では中学校そばの地区で、3日連続でクマの目撃や痕跡の情報があり、地域住民は警戒しています。◆付近に住む人「爪痕がここにはっきり」 富山市婦中町富崎ではきょう午前7時ごろ、クマのふんと、カキの木に爪痕があると住民から警察に通報がありました。現場にはクマのものとみられる足跡も見つかりました。◆付近に住む人「中学校も近いですから、子どもが通勤（通学）