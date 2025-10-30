日銀は、きょうまで開かれた金融政策を決める会合で0.5%の政策金利の維持を賛成多数で決めました。政策金利の維持は6会合連続です。日銀植田和男 総裁「緩和度合いの調整を行うまでに、もう少しデータ等の確認をしたい」日銀はきょう、政策金利を0.5%に据え置くことを決定しました。植田総裁は会見で“トランプ関税”が経済や物価に与える影響について「不確実性はなお高い」として点検を続ける姿勢を示しました。今後の利