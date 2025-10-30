◇男子ゴルフツアーフォーティネット・プレーヤーズカップ第1日（2025年10月30日千葉県成田ヒルズCC7137ヤード、パー71）第1ラウンドが行われ、ツアー20勝の石川遼（34＝CASIO）が3バーディー、1ボギーの69で回り、2アンダーの16位発進した。インから出て、17番パー3、ピンまで右2メートルにつけてこの日初バーディー。後半の3番でボギーを叩いたものの、7番ではピンまで30センチにつけた。最終の9番パー5は2オンに