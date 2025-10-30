記者会見で年間授業料の値上げを発表する山口大の谷沢幸生学長＝30日午後、山口市山口大（山口市）は30日、2026年度に入学する学部生から、年間授業料を2割値上げすると発表した。記者会見した谷沢幸生学長は国の交付金が減少する中で人件費や物価の上昇でコストが増大し「値上げはやむを得ない」と話した。西日本の国立大では初めてだという。大学によると、現行の授業料は文部科学省が定める授業料標準額と同じ53万5800円。