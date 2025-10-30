金融機関などになりすましてメールを送り金をだまし取る詐欺で、最近は生成AIを悪用して文章を作ったとみられるメールも確認されています。銀行などは、個人情報をメールで聞き出すことは絶対にないと注意を呼びかけています。◆KNB吉田颯人 記者「こちらのメール、記者の私のもとに届いたもので、口座の継続利用のために『本人確認』を求める内容になっています」 今月、記者のもとに届いたメӦ