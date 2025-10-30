県の予選を勝ち抜き全国大会出場を決めた酒田南高校の男子駅伝競走部と女子バスケットボール部の優勝報告会がきょう行われました。 【写真を見る】酒田南高校男子駅伝部クマの影響で東北高校駅伝がトラックレースに…それでも熱い気持ちで全国につなげる！女子バスケ部は初の全国の舞台へ決意語る（山形） 拍手で迎えられたのは、酒田南高校の男子駅伝競走部と女子バスケットボール部のメンバーです