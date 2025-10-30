JQ現在活動休止中のNulbarichが、12月3日に一夜限りの上映会イベント＜Playback the Chapter - 武道館上映会 ＆J Qスペシャルトーク -＞を開催する。活動休止前の最後のステージとなった2024年12月5日の日本武道館公演では、13名のメンバーとともに全25曲を披露し、約2時間半にわたる熱演がファンの記憶に刻まれることとなった。今回の上映会は、メンバーによるプライベートな映像鑑賞会がきっかけだという。初夏、久しぶりにメン