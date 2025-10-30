垂水市の廃校を使い、新たな焼酎蔵が誕生しました。県内に新たな焼酎蔵ができるのは7年ぶり。地域経済の活性化に期待がかかります。真新しい機械が置かれたこの場所。元は中学校の体育館です。新たな焼酎蔵が誕生したのは、2010年に閉校した垂水市の牛根中学校の跡地です。垂水市でサツマイモの生産・販売などを行うケンファームが廃校をリノベーションし焼酎蔵に。その名も「牛ノ根蒸留所」。今月23日に焼酎を製