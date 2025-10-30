山形刑務所で受刑者に便宜を図った見返りに現金10万円を受け取ったとして当時の刑務官が逮捕され、現金を渡した受刑者ら2人が逮捕された事件。逮捕された受刑者ら2人は話し合い刑務官に賄賂を渡すことを決めていたとみられることがわかりました。 金を受け取った収賄の疑いできのう逮捕されたのは、山形刑務所の元刑務官で山形市陣場1丁目に住む自営業の男（29）です。 また、山形刑務所に収容されている受刑者の男（33）と、元