県警の巡査部長が8月懲戒処分を受けたことについて、岩瀬本部長が30日の定例会見で謝罪しました。一方、今回の処分について県警は公表の基準にあたらないとして明らかにしていませんが、今後も公表の基準は変えない方針を示しました。（県警・岩瀬聡本部長）「職員が法令違反行為を行い懲戒処分をするに至ったことについては非常に深刻に受け止めております。県民の皆様にも大変申し訳ないという気持ちであります」県警の巡査