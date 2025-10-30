○日清粉Ｇ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.18％にあたる1500万株(金額で200億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月5日から26年6月23日まで。 ○日触媒 [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.85％にあたる600万株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。 ○積水化 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.41％にあたる1000万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は