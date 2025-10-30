サッカーのスペイン2強クラブのOB選手が集結する親善試合「エル・クラシコ・レジェンズ」（11月22日、埼玉）のオンライン会見が30日に行われた。バルセロナからイニエスタ氏とプジョル氏、レアル・マドリードからフィーゴ氏とラウル氏が参加。自身の引退試合として行われた昨年12月に続いて2年連続参加となるイニエスタ氏は「凄くスペシャルな機会。日本に戻るのはいつも幸せ。ファンに楽しんでほしい」と観戦を呼びかけた。ラ