会話を一生懸命盛り上げても、なぜか“いい子止まり”で終わってしまうことありませんか？実は恋愛上手な女性ほど意識しているのが「話す内容」ではなく、“間”と“表情”の作り方なんです。そこで今回は、そんな本命男性の心を動かす「会話テク」を解説します。話を止める勇気が“特別な空気感”を作るつい沈黙を恐れて、間を埋めようとしゃべりすぎていませんか？人は心理的に「沈黙が続くと気まずい＝意識している相手」と感じ