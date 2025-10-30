◇SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンク―阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクの野村勇内野手（28）がチーム初の走者となる遊撃強襲安打を放った。5回2死まで阪神・大竹の前にパーフェクトに抑えられていた。この回も山川、栗原が凡退。3者凡退なら嫌な流れのまま後半戦を迎えるところだったが、まずは野村のバットが断ち切った。強烈な打球を阪神・木浪が捕球しきれず安打となった。