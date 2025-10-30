「あなたの携帯が原因でウイルスに感染した」などと、うその電話で男性から現金300万円をだまし取ったとして、指示役の暴力団幹部の男ら2人が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団住吉会系幹部の山下正博容疑者（44）と組員の岩切博信容疑者（35）です。山下容疑者らはほかの人物と共謀し、去年7月、静岡県の60代の男性に「あなたの携帯電話が原因でほかの人の携帯がウイルスに感染し、保険料を支払う必要があ