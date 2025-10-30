日立製作所は３０日、２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）の業績予想を上方修正した。売上高にあたる売上収益は７月時点の予想より２０００億円多い１０兆３０００億円、最終利益は４００億円増の７５００億円を見込む。データセンター（ＤＣ）の増加などで送配電事業が好調なことが主因だ。ＤＣ向けや老朽化設備の更新、再生可能エネルギーの導入拡大で、引き続き送配電設備の需要が拡大すると見込む。また、鉄道運行管