群馬県の山本一太知事は30日の定例記者会見で、出没が相次いでいるクマへの新たな対策として、2026年度中に自身も猟銃免許の取得を目標に取り組むと表明した。県庁にチームを発足させて、公務員ハンター育成に着手するとし「クマを駆除できる知事を目指したい」と述べた。県によると、県庁内でチームの希望者を募り、散弾銃が扱える第1種銃猟免許とわな猟免許の取得を想定している。猟銃の免許と経験がある捕獲対策の専門職員