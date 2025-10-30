国税庁は30日、2024年度の申告法人税額が、前年度から7.6％増え18兆7139億円だったと発表した。税率が現在の2倍近かったバブル期の過去最高額（18兆6412億円）を上回った。法人の申告所得額も前年度比4.1％増の102兆3381億円で、4年連続で過去最高を更新した。今年6月末時点の法人数は346万。24年度の申告件数は322万件で、うち黒字での申告は、前年度から3万2千件増えて117万5千件だった。業種別の申告所得額の増減率は、「