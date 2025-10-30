「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）阪神・大竹が再びスローボールでソフトバンク・柳町をほんろうした。０−０の四回、柳田、周東をいずれも一ゴロに抑え２死走者なしで迎えた場面。初球を７９キロでファウルを打たせると、２球目もさらに遅い６９キロ。柳町は果敢にスイングしたが中堅への飛球。近本が前進して捕球すると甲子園が大歓声に包まれた。大竹は初回にも柳町に対して