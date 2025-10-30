川崎市役所（資料写真）勤務する小学校で女児にわいせつな行為をしたとして、幸署は３０日、不同意わいせつの疑いで、川崎市川崎区渡田山王町、同市立小学校教員の男（４４）を逮捕した。逮捕容疑は、６月ごろ、同市内の小学校で、４年の女児（９）にわいせつな行為をした、としている。署によると、男は「身に覚えはありません」と供述、容疑を否認している。女児の母親から６月、「子どもが先生からわいせつな行為を受け